Vogelschiessen : 93 Kinder starteten in Groß Kummerfeld

von shz.de

24. Juni 2019, 09:10 Uhr

Spiel und Spaß für die Kinder, Kaffee und Kuchen für die Erwachsenen und am Nachmittag der große Festumzug durchs Dorf: Das Vogelschießen ist in Groß Kummerfeld ein beliebtes Fest. Am Sonnabendmittag tummelten sich 93 Schüler und zahlreiche Eltern und Lehrer auf dem Spielplatz hinter der Grundschule.

„Eingeladen sind die Schüler der Klassen eins bis vier, und auch die Fünftklässler dürfen noch einmal mitmachen. Das Vogelschießen hat Tradition seit über 100 Jahren, und es ist wichtig, dass es weitergeführt wird. Damit nicht nur besonders sportliche Schüler gut abschneiden, gibt es auch immer Spiele, bei denen das Glück gefragt ist“, erklärte Schulleiterin Juliane Carstensen.

„Die Schule organisiert das Vogelschießen immer mit großer Unterstützung der Eltern. Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl im Dorf und ist zugleich ein toller Abschluss für die Viertklässler“, meinte Kerstin Alexander, Lehrerin der dritten Klasse. Sie betreute das Ringstechen, bei dem die Kinder geschickt vom Fahrrad aus einen kurzen Eisenstab in eine Lochscheibe pieksen mussten. Rund ging es auch beim Dosenwerfen und Schubkarrefahren. Beim Sackhüpfen legte sich Till (8) richtig ins Zeug, und sein Papa Matthias Strzysch meinte: „Till ist ausreichend motiviert, um König zu werden, allerdings könnte der anstehende Königstanz ein Hindernis sein, darauf brennt er nicht unbedingt.“

Am Nachmittag war der große Umzug durch Groß Kummerfeld geplant, der vom Musikzug aus Hohenwestedt begleitet wurde. „Das ist auch immer ganz toll für die Kinder, denn die Königspaare aus jeder Klasse dürfen mit ihren Schärpen auf den geschmückten Kutschen sitzen, die von Treckern gezogen werden“, meinte Juliane Carstensen. Außerdem bekamen die Gewinner Geschenke, für die die Eltern im Ort Geld gesammelt hatten.

Die neuen Könige sind: Ronja Kahl, Jason Wesslowski,Liam Al-Dairy, Sophie Deutschmann, Lemalian Haß, Annelie Hoffmann, Lucas Michelsen, Janis Bacci, Piet Müllenbach.