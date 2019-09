Grossenaspe : 9000 Gartenfreunde bummelten beim Herbstzauber über Hof Bissenbrook

Die Veranstaltung hat auch wegen der besonderen Atmosphäre eine regelrechte Fan-Gemeinde.

08. September 2019, 17:00 Uhr

Wenn Katja Hildebrandt zu ihren Gartenfestivals lädt, strömen Flora-Freunde aus ganz Schleswig-Holstein zum Hof Bissenbrook bei Großenaspe. Am Wochenende kamen rund 9000 Besucher, um sich beim 19. Herbstzauber von bunten Ideen für Haus und Garten inspirieren zu lassen.

Breites Angebot begeistert die Besucher

Über 120 Aussteller präsentierten in entspannter Atmosphäre auf dem malerischen Hofgelände bunte Herbststauden, duftende Kräuter, kreative Dekorationen, köstliche Leckereien und erlesene Gewürze. Marlies Toll aus Tremsbüttel lässt nach Möglichkeit keinen Besuch der Frühlings- und Herbstmärkte aus und meinte am Sonnabend: „Ich bin ein richtiger Gartenfreak und komme so oft es geht hierher. Häufiger schaffe ich es zum Herbst, denn im Frühling bin ich im Garten. Mittlerweile brauche ich zwar nichts mehr, werde aber immer fündig.“

Sie hatte ihre Freundin Irma Kolepp eingeladen und auch sie schwärmte über ihren ersten Besuch:

Es ist ganz toll hier, man kann einfach herumbummeln und sich von Stand zu Stand treiben lassen. Irma Kolepp

Tanja Stamp aus Hohn bei Rendsburg war gezielt auf der Suche nach Blumen: „Ich wollte etwas Blühendes, das hier heimisch ist, und habe mich für eine ‚Sonnenbraut‘ entschieden. Mir fehlte noch ein Blickpunkt im Garten, und weil mein Mann Imker ist, sollte es auch bienenfreundlich sein.“

Nicht nur die Besucher genossen zwei entspannte Tage voller Augen- und Gaumenfreuden, auch die Aussteller waren zufrieden. Theo Daniel war zum sechsten Mal mit seinen Gewürzen, Nüssen und Trockenfrüchten auf Hof Bissenbrook und kommt immer wieder gerne aus Lübeck angereist: „Es läuft einfach prima, die Leute sind guter Laune, die Stimmung ist entspannt und die Veranstalterin kümmert sich ganz toll.“

Persönliches Herzblut steckt in der Veranstaltung

Die Schülerinnen Lisa-Marie Kühl aus Gadeland und Leonie Runow aus Bönebüttel besserten beim Herbstzauber ihr Taschengeld auf. „Wir arbeiten im Warendepot und verstauen die Einkäufe, während die Kunden noch weiter bummeln. Es macht richtig viel Spaß, weil die Leute gut drauf sind. Außerdem ist hier alles so wunderschön dekoriert“, meinte Leonie.

Organisatorin und Hofbesitzerin Katja Hildebrandt glaubt, der ungebremste Erfolg ihrer Gartenmärkte hängt mit dem persönlichen Herzblut zusammen, das sie hinein legt: „Wir machen alles sehr liebevoll und bieten ein nettes Rahmenprogramm. Uns ist eine angenehme Atmosphäre sehr wichtig. Mittlerweile haben wir eine richtige Fan-Gemeinde.“