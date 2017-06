Förderprogramm : 9000 Euro für freie Kulturprojekte

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Die freie Kulturszene in der Stadt ist in den vergangenen Jahren immer bunter und vielfältiger geworden. Jetzt gibt es erstmals die Möglichkeit, solche kreativen Ideen und Projekte auch finanziell zu fördern. Die Stadt hat einen freien Topf im Etat geschaffen. Für dieses Jahr und 2018 stehen dafür jeweils 9000 Euro bereit.

„Das ist neu. Ich freue mich sehr, dass die Ratsversammlung dem einvernehmlich zugestimmt hat. Das hilft der Kulturszene“, sagte Stadtrat und Kulturdezernent Carsten Hillgruber. Gemeinsam mit Kulturbüro-Leiterin Johanna Göb stellte er gestern das neue Förderinstrument vor. Die Initiative dafür kam aus dem Kulturbüro.

„So etwas hat bisher gefehlt. Unsere Mittel im Kulturetat sind bislang alle gebunden. Neue Ideen konnten nicht gefördert werden, denn es gab keine freie Kulturförderung“, sagte Johanna Göb. Gefördert werden sollen kulturelle Veranstaltungen, Projekte, Initiativen und Aktionen, die ein hohes Maß an eigenschöpferischen und innovativen Anteilen haben.

„Wir möchten ein Publikum ansprechen, das bisher noch nicht erreicht wurde, etwa Migrantengruppen, kleine Kinder oder Hochbetagte“, sagte Johanna Göb. Die Angebote sollten über bestehende Strukturen hinausgehen, einen engen Bezug zu Neumünster haben, Identität stiften. Als ein Beispiel aus der Vergangenheit fiel Johanna Göb spontan die „Contemporary Gallery“ ein. Kunststudenten hatten seinerzeit in einem leer stehenden Lebensmitteldiscounter an der Johannisstraße eine Kunstausstellung auf die Beine gestellt.

An eine Dauerförderung sei ausdrücklich nicht gedacht. Und die Projekte müssen in Neumünster stattfinden. Nicht förderfähig sind Bauanschaffungen und Veranstaltungen, die die ganz oder überwiegend gewinnorientiert sind. Ausgeschlossen sind auch Benfizveranstaltungen und Vorhaben, die sonst im Rahmen der kulturellen Aktivitäten öffentlicher und halböffentlicher Institutionen und Vereine stattfinden. Johanna Göb und Carsten Hillgruber nannten hier etwa Schulen, Kitas, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien oder öffentliche Kultureinrichtungen.

Sofern die Mittel noch nicht ausgeschöpft sind, soll es vier Bewerbungstermine im Jahr geben, an denen über die Förderanträge entschieden werden soll: Erstmals am 1. August, dann am 1. November, am 1. Februar und am 1. Mai. Entschieden wird über die Anträge vom Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport. Die Federführung liegt im Kulturbüro. Einen Rechtsanspruch auf eine Förderung gibt es nicht. „Das Ganze soll Neumünsteraner Künstlern und dem Neumünsteraner Publikum zu Gute kommen“, sagte Stadtrat Carsten Hillgruber. Dass der neue Kulturfördertopf erst jetzt vorgestellt werde, liege daran, dass der Doppelhaushalt der Stadt erst jetzt vom Innenministerium genehmigt worden sei.

von Rolf Ziehm

erstellt am 22.Jun.2017 | 08:30 Uhr