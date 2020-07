Bürgernetzwerk „Nähmaschine“ : 8000 „Mundschätze“ für Neumünsters Partnerstädte genäht

Das Bürgernetzwerk hat inzwischen über 17.000 Mund-Nase-Bedeckungen genähtb und vergeben.

von Gabriele Vaquette

06. Juli 2020, 15:54 Uhr

„Die Mundschätze werden jetzt nach Europa getragen“, formulierte Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger bei der Übergabe von 8000 Mund-Nase-Schutzmasken, die das Bürgernetzwerk „Nähmaschine“ für Neumünsters Partnerstädte genäht hat. Das sind Parchim (Mecklenburg-Vorpommern), Gravesham (Großbritannien) und Koszalin (Polen) sowie nach Gusev in Russland, zu denen Neumünster ebenfalls erste Beziehungen aufbaut.

Insgesamt wurden in den vergangenen Wochen 17.500 handgefertigte „Mundschätze “ an diverse Organisationen in Neumünster gespendet. Damit machte das Bürgernetzwerk „Nähmaschine“ seinem Namen alle Ehre. Sprecher und Gründer Karl-Peter Weiland war selbst ausgesprochen beeindruckt: „Vor fünf Jahren haben wir mit der Nähmaschine ganz klein angefangen und immer mehr Themenfreunde begeistert, die etwas Gutes für die Menschen und die Stadt tun möchten.“

„Das Engagement der Näher beeindruckt mich zutiefst. Im Namen der viele Institutionen, die bereits Mundschätze bekommen haben, möchte ich mich bedanken. Die Partnerstädte haben uns bereits erste Danksagungen gesendet, nachdem sie von der Aktion erfahren haben“, so Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras.