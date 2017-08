Rickling : 800 Besucher bestaunten Brummis

vergrößern 1 von 5 1 von 5







Rickling | Wie ein mit Lastkraftwagen voll besetzter Autohof am Rande der Autobahn präsentierte sich am Wochenende der Festplatz am Freibad in Rickling. Mehr als 50 Fahrer hatten sich mit ihren großen 40-Tonnern zu den 1. Ricklinger Charity-Truck-Days eingefunden. Feinsäuberlich in Reih und Glied aufgestellt bestaunten von Freitag bis Sonntag etwa 800 Besucher die glänzenden Schmuckstücke der „Asphalt-Cowboys“.

Zufrieden mit der gelungenen Premiere zeigte sich denn auch der Organisator Maik Maschke (30), der das Treffen gemeinsam mit seinem Vater Klaus (60) auf die Beine gestellt hatte. „Ich war schon als Kind auf solchen Festivals zu Hause. Einmal selbst eines auszurichten, war immer mein Traum. Und ich freue mich, dass der jetzt in Erfüllung gegangen ist“, berichtete der 30-jährige Kraftfahrer.

Der Erlös des Treffens soll sozialen Projekten in der Gemeinde zugutekommen, erklärte er. „Neben dem guten Zweck geht es uns aber auch um die Öffentlichkeitsarbeit für die Lkw-Fahrer. Schließlich bringen sie uns unser bequemes Leben vor die Haustür und fahren nicht nur Elefantenrennen“, ergänzte dazu Klaus Maschke, der selbst viele Jahre „auf dem Bock“ saß.

Die Fahrer der „Brummis“ reisten aus ganz Schleswig-Holstein an. Außerdem hatten sich Gäste aus den Niederlanden sowie den neuen Bundesländern auf den Weg nach Mittelholstein gemacht. „Wir nutzen diese Treffen gerne, um uns untereinander auszutauschen. Denn im Alltagsgeschäft haben wir dazu keine Zeit, weil die Touren in der Regel sehr eng getaktet sind“, berichtete Steve Steinicke (35), der aus Wankendorf gekommen war.

Mit von der Partie waren zudem Modellbau-Trucker aus Lübeck und Hamburg. Auf deren Parcours konnten sich die großen und kleinen Besucher einmal selbst als Fahrer ausprobieren. „Ich bin selbst Speditionskaufmann und Logistikleiter. Deshalb sind Lkw bei uns ein großes Thema“, erzählte der Bad Segeberger Bernd Hansen (43), der sich mit Kennermine die nachgebauten Trucks, gemeinsam mit Sohn Hannes (8) ansah.

Gesorgt hatten Maik Maschke und seine zahlreichen Helfer zudem für ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und Kinderschminken, zünftiges Essen sowie abendliche Partys, bei denen zu flotter Musik bis spät in die Nacht ausgelassen gefeiert wurde.