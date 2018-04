Neumünster : 67-Jähriger mit Messer schwer verletzt – Nachbar festgenommen

Offenbar eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in Neumünster.

von Gunda Meyer

10. April 2018, 07:45 Uhr

Neumünster | Bei einer Messerstecherei an der Störstraße sind am Montag um 14.15 Uhr zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 67-Jähriger war auf der Straße schwer verletzt aufgefunden und vom Rettungsdienst versorgt worden. Die Polizei nahm einen 70-Jährigen fest.

Nach ersten Erkenntnissen schwelt seit längerer Zeit ein Nachbarschaftsstreit zwischen den Männern. Am Montagnachmittag trafen beide dann erneut aufeinander. Dabei wurde ein Messer eingesetzt. Der 70-Jährige erlitt oberflächliche Verletzungen, der 67-Jährige wurde durch Stiche so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Die Verletzungen könnten lebensbedrohlich sein, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Beiden Beteiligten wurden Blutproben entnommen. Der 70-Jährige soll am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Haftrichter vorgeführt werden.

