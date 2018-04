Neumünster : 65 Jahre durch dick und dünn

Rosa (84) und Daniel Hildebrand (89) feiern heute das seltene Fest der eisernen Hochzeit

von Gabriele Vaquette

18. April 2018, 12:00 Uhr

Neumünster | Sie schauen sich auch heute noch glücklich an und lachen miteinander: „Wir haben schwere Zeiten miteinander durchgestanden, das schweißt zusammen“, sagt Rosa Hildebrand (84). Vor 65 Jahren schlossen sie und Daniel Hildebrand (89) den Bund der Ehe – und der hielt über Jahrzehnte. Heute feiert das Paar aus Tungendorf das seltene Fest der eisernen Hochzeit.

Es funkte damals irgendwann – vielleicht im Kino, vielleicht beim Tanzen in der Reichshalle an der Altonaer Straße, genau erinnern sie das nicht mehr. Rosa hieß mit Mädchenname Janzen, stammte aus dem Dorf Neukirch bei Danzig. Nach der Flucht landete sie in Neumünster. Daniel, der aus Moldawien stammt, kam auf verschlungenen Wegen nach Umsiedlung und Flucht dorthin. Seine Schwester ging mit „seiner“ Rosa auf die Walther-Lehmkuhl-Schule. „Wir waren damals eine Clique, unternahmen viel gemeinsam. So kamen wir uns näher“, erinnert er sich.

„Eigentlich hatten wir ein hartes Leben, manchmal hieß es Augen zu und durch“, sagt sie. Mit einer 32-Quadratmeter-Dachgeschoss-Wohnung am Kantplatz 9 fing es an. Wichtig ist ihm: „Ich war von Anfang an für Gleichberechtigung. Wir waren immer auf gleicher Augenhöhe, wir haben alles gemeinsam geschafft.“ 1954 kam Tochter Heidrun zur Welt, 1957 Sohn Holger, 1971 Sohn Torge.

Was ist das Geheimnis einer so langen Ehe? „Eine Ehe ist wie das Wetter. Mal ist es klar und sonnig, es gibt aber auch Regen, Nebel, Sturm und Gewitter. Aber man muss den Weg finden, da herauszukommen“, sagen sie lachend. „Außerdem hatten wir gute Vorbilder. Meine Großeltern feierten goldene Hochzeit, seine Eltern eiserne. Wenn man solche Vorbilder hat, geht man anders miteinander um“, sagt sie.

1961 bauten sie ihr Häuschen an der Preetzer Landstraße. Sie arbeitete in der Bekleidungsfirma Maressa an der Rendsburger Straße, später viele Jahre als Wirtschafterin im Gestüt Tasdorf. Daniel Hildebrand verdiente sein Leben mit harter körperlicher Arbeit, erst 13 Jahre in der Tuchfabrik Simons, dann 30 Jahre bei der Nordwestdeutschen Bau- und Montage-GmbH (NWBM) als Metallarbeiter. „Wir haben tonnenweise Material verarbeitet, unter anderem beim Bau der Stadthalle, in den Hallen der Neumag und Nordfaser“, erzählt er. 2015 zog das Paar ins Seniorenheim Tannhof.

Zu dem seltenen Jubiläum gratulieren auch die Enkel Fabian Bo (36), Jan Olaf (35) und Jennifer (38) sowie die Urenkel Lene Luise (2), Jesse Bo (7 Monate), Ximena (2) und Julian (13). „Für die Zukunft wünschen wir uns vor allem Gesundheit. Wir hoffen, dass wir noch ein paar fröhliche Jahre miteinander haben“, sagen sie lächelnd und fassen sich liebevoll an die Hände.