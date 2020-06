Polizei sucht Zeugen : 61-Jähriger raste mit 120 Sachen in Neumünster durch die Gartenstadt

Sieben Streifenwagen waren in der Nacht zu Sonntag im Einsatz, um das Auto des Mannes zu stoppen.

14. Juni 2020, 13:58 Uhr

Neumünster | Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei in Neumünster gegen einen 61-jährigen Mann. Dieser versuchte sich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einer Verkehrskontrolle zu entziehen und lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt.

Einsatz quer durch den Stadtteil

Gegen 22.10 Uhr am Sonnabend wurde eine Streife in der Gutenbergstraße auf seinen VW Sharan aufmerksam. Nachdem die Beamten die Anhaltesignale eingeschaltet hatten, flüchtete der Autofahrer mit bis zu 120 Stundenkilometern über die Rendsburger Straße, Sauerbruchstraße, Carlstraße, den Prehnsfelder Weg, die Röntgen- und Rintelenstraße, den Nachtredder und zurück in die Sauerbruchstraße. Von dort ging die Fahrt über die Carlstraße und die Viktoriastraße und wieder auf die Rendsburger Straße.

Rote Ampel missachtet

Während der Fahrt ignorierte der Fahrer diverse Verkehrsvorschriften. Neben der Geschwindigkeitsüberschreitung missachtete der Mann auch eine rote Ampel und mehrfach die Vorfahrtsregelungen.

In der Rendsburger Straße konnte der Flüchtende schließlich ausgebremst und gestoppt werden. An dem Sharan und einem Streifenwagen entstand hierbei Sachschaden. Der 61-jährige wurde widerstandslos festgenommen. In einer ersten Befragung gab er an, dass er „Panik“ bekommen und „Mist“ gebaut habe.

Hatte er Medikamente genommen?

Die Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer körperliche Ausfallerscheinungen fest, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unter Medikamenten stand. Weiterhin ist er nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte die Schlüssel des Sharans sicher. An dem Einsatz waren sieben Streifenwagen des Polizeibezirksreviers Rendsburg, des 1. Polizeireviers Neumünster und des Polizeiautobahnreviers Neumünster beteiligt.

Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 9450 zu melden.





