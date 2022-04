Zahlen vom 6.4.2022 : Fast 60 Klinikpatienten mit Corona-Infektion aus Neumünster

Drei weitere Neumünsteraner mit Corona-Infektion mussten sich binnen 24 Stunden in klinische Behandlung begeben. Unterdessen ist die Zahl neu registrierter Infektionen deutlich gesunken.

Neumünster | Nach Angaben der Stadt wurden von Dienstag auf Mittwoch 214 neue Corona-Infektionen in Neumünster registriert. Bei 177 Erwachsenen, 13 Jugendlichen und 24 Kindern wurde die Infektion mit einem PCR-Test nachgewiesen und vom Gesundheitsamt weitergemeldet. Einen Hotspot gebe es in der Stadt nach wie vor nicht, so Stadtsprecher Stephan Beitz. Zudem wer...

