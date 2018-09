Verkehrsunfall bei Klein Kummerfeld : 54-Jähriger Autofahrer prallt gegen Baum – tot

Für den Mann, der mit seinem Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen war, kam jede Hilfe zu spät. Vollsperrung.

von shz.de

20. September 2018, 15:36 Uhr

Klein Kummerfeld | Am Donnerstagmittag ereignete sich bei Klein Kummerfeld ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger aus Neumünster fuhr gegen 12.15 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Segeberger Chaussee (K 114). Zwischen Groß Kummerfeld und Willingrade kam er nach Polizeiangaben aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 54-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat einen Unfallsachverständigen mit der Klärung des Unfallhergang es beauftragt. Die Segeberger Chaussee wurde an der Unfallstelle voll gesperrt und dauerte am Nachmittag noch an.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?