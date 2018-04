52 000 Euro gehen in die Tasdorfer Rücklage

von Susanne Otto

Zum letzten Mal in dieser Zusammensetzung tagte die Gemeindevertetung von Tasdorf. Nachdem der Jahresabschluss 2017 im Finanzausschuss noch einmal ausgiebig beraten worden war, konnte der Ausschussvorsitzende Wilfried Hansen in der Gemeindevertretung ein positives Ergebnis bekanntgeben. Bei einem über den ursprünglichen Erwartungen liegenden Haushaltsabschluss auf der Habenseite konnten Tasdorfs Ortspolitiker unterm Strich rund 52 000 Euro zur allgemeinen Rücklage der Gemeinde buchen. Damit verfügt die Gemeinde insgesamt über ein Finanzpolster von etwa einer halben Million Euro. Außerdem wurden in der Sitzung Tasdorfs Gemeindewehrführer Christian Manke und der Stellvertretende Wehrführer Sven Gernand in ihren Ämtern vereidigt und die Wahl der beiden Feuerwehrmänner durch die Gemeindevertretung bestätigt. Am 12. Juni wollen die in Tasdorf gewählten Politiker um 19.30 Uhr auf Hof Voigt zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung zusammenkommen.