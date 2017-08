Entenrennen am 24. September : 5000 Renn-Enten haben nun eine Nummer

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Das Entenrennen vom Round Table 67 am 24. September auf dem Teich wirft seine Schatten voraus. Am Mittwochabend trafen sich 18 der 23 Mitglieder, um 5000 quietschgelbe Gummitiere mit Nummern zu versehen.

„Die Enten haben wieder die Anreise aus dem über 800 Kilometer entfernten Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg hinter sich. Wir hoffen, wie in den Vorjahren 6000 Enten starten lassen zu können. Die letzten 1000 bekleben wir aber erst am Renntag“, sagte Präsident Holger Grümmer.

Der Verkauf der Rennlizenzen für 4 Euro (Einzellizenz) oder 10 Euro für drei und 15 Euro für fünf startende Enten beginnt am Sonnabend, 2. September, bei den Vorverkaufsstellen First Reisebüro, Photo Ruser, Stadt-, Holsten- und Freesen-Apotheke, Möbel Brügge, Karstadt, Tabak Schmahl, Optik Mückenheim, Glaswerk und bei Johann & Amalia in der Stadthalle. Ab dem 2. September stehen die Round Tabler auch wieder mit einem Verkaufsstand jeden Sonnabend bis zum Renntag zwischen 9 und 16 Uhr in der Holsten-Galerie. Zudem können Lizenzen auf dem Flugplatzfest am 9. und 10. September erworben werden. Mehr als 170 Preise mit einem Gesamtwert von über 16 000 Euro stehen bereit. Hauptpreis: ein Reisegutschein über 2000 Euro.

Die Erlöse fließen laut Holger Grümmer zu 100 Prozent in die Sanierung des Kinderferiendorfes.

von Christian Lipovsek

erstellt am 25.Aug.2017 | 12:00 Uhr