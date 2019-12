Neumünster : 500 Besucher feiern das Blasorchester des SV Tungendorf

Svea Christin Rohlfing nahm nach 15 Jahren Abschied vom Blasorchester. Die Stimmung trübte das nur kurz.

08. Dezember 2019, 17:15 Uhr

Das Jahresabschlusskonzert des Blasorchesters des SV Tungendorf hat seit vielen Jahren Tradition. Wie lange es schon gespielt wird, kann der Vorsitzende Christoph Rohlfing gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall fand es am Sonnabend zum zweiten Mal in der Anscharkirche statt. Der Andrang war groß. 500 Zuschauer waren gekommen, um den Bläsern zuzuhören, darunter auch der stellvertretende erste Stadtpräsident Bernd Delfs und der Ehrenvorsitzende des SV Tungendorf, Horst Saggau.

Den Anfang machte wie immer der Nachwuchs. In nur drei Proben hatte das Vororchester unter Dirigent Tim Staufenberger „The final countdown“, „Let it go“ und „We wish you a merry christmas” eingeübt. Staufenberg trat dabei an die Stelle von Nicole Hobus, die selbst im Vororchester Horn spielte.

Danach übernahmen die „leicht verrückten Trompeter“ des Hauptorchesters, wie sie von SVT-Vorstandsmitglied Iris Meyer angekündigt wurden. Sie spielten auf den Mundstücken ihrer Instrumente „Mouthpiece Mania“ von Ware Mahorn und sorgten für Gelächter. In voller Besetzung spielte das Orchester in der ersten Hälfte des Konzerts die besten Songs ihres aktuellen Programms. Insbesondere die Soundtracks von Disneyfilmen wie „Merida“ oder „Vaiana“ waren beliebt. Die Bläser konnten mit „Don’t stop me now“ von „Queen“ aber auch richtig rockig sein.

Besinnlich wurde es in der zweiten Hälfte mit festlicher Weihnachtsmusik. Da durfte ein rasantes „Jingle bells“ natürlich nicht fehlen.

Emotional wurde es beim Abschied von Svea Christin Rohlfing, die nach 15 Jahren beim Blasorchester eine Pause von der Musik nehmen möchte. Damit sie auch ohne Orchester immer etwas zu tun hat, überreichte man ihr einen Korb mit Geschenken für jeden Freitag ohne Orchesterprobe.

Die gedrückte Stimmung hob sich durch die hervorragende Musik aber bald. Das Orchester bot jede Menge Abwechslung und spielte auch weniger bekannte Titel wie „Fairytale in New York“. Das facettenreiche Programm sorgte für Begeisterungsstürme und jede Menge Applaus.