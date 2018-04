50 Jahre Vicelin-Orgel: Kölner Kantor bezauberte mit einfühlsamem Spiel

von shz.de

23. April 2018, 14:58 Uhr

Die Orgel in der Vicelinkirche feiert 50-jähriges Bestehen. Um das gebührend zu feiern, fand am Sonntag ein Jubiläumskonzert mit Gerhard Blum statt.

Gebaut wurde die Orgel 1968 von der Orgelbaufirma Alfred Führer, einem der führenden Orgelbauer Deutschlands. 1997 wurde sie technisch und klanglich zu einer norddeutschen Barockorgel umgebaut. Dies begrenzte zwar ihr Repertoire, machte aber besonders deutsche, barocke Orgelmusik gut darstellbar. Das zeigte sich auch im Konzertprogramm, in dem Komponisten wie Vincent Lübeck, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach zu Gehör kamen.

Gerhard Blum eröffnete das Konzert mit Vincent Lübecks „Praeambulum“ in D-Dur. Majestätisch und gleichzeitig heiter schallte die Musik durch das Kirchenschiff. Die Zuhörer waren angetan und viele legten konzentriert lauschend mit geschlossenen Augen den Kopf zur Seite.

Blum ist Organist und Kantor in der romanischen Basilika St. Kunibert in Köln. Er studierte Orgel, Cembalo, Musik und Kunst. Man merkte, wie viel Freude ihm das Spiel bereitete und wie sehr er in der Musik aufging. Obwohl er während des Konzerts seinem Publikum den Rücken zuwandte, hatten seine Bewegungen etwas Unbeschwertes. Zwischen den einzelnen Stücken wechselte Blum die Notenblätter und zog Register. In diesen kleinen Pausen war die Ungeduld des Publikums deutlich zu spüren, das unbedingt mehr hören wollte.

Das Programm war abwechslungsreich gestaltet. Es enthielt sowohl langsame, klagende Stücke wie Johann Sebastian Bachs „Triosonate e-Moll“ als auch heitere Werke wie Gottfried August Homilius' „Erschienen ist der herrlich Tag“. Abgeschlossen wurde das Konzert mit Felix Mendelssohn-Bartholdys „Praeludium und Fuge“ in d-Moll. Das Stück donnerte so laut durch die Kirche, dass einige Zuhörer merklich zusammenzuckten.

Beim anschließenden Umtrunk zeigten sich die Gäste begeistert. Das Ehepaar Walter und Dörte Petersen besucht nach eigener Aussage jedes Orgelkonzert in der Umgebung. Sie loben: „Die Stücke waren sehr gut ausgewählt und sehr gut gespielt, uns hat es gefallen.“ Elisabeth Bergmann ist Mitglied des Bachchors der Vicelinkirche. „Ich bewundere vor allem Baums Beinarbeit“, sagt sie.

Dieses Konzert war nicht das einzige zur Feier des Orgeljubiläums. Es werden das ganze Jahr über Konzerte und Vorträge veranstaltet werden. Am Mittwoch, 13. Juni, um 19 Uhr hält Hans-Jürgen Schnoor einen Vortrag zum Orgelumbau in der Vicelinkirche.