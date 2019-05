Daldorf : 50 Frischlinge tollen im Wald

1500 Besucher sahen sich den Nachwuchs im Erlebniswald Trappenkamp an und nahmen an Aktionen teil.

von shz.de

05. Mai 2019, 17:15 Uhr

Mit dem Frischlingsfest zog gestern endgültig der Frühling in den Erlebniswald Trappenkamp ein. Auf den Frischlingsexpress allerdings mussten die Besucher in diesem Jahr aus technischen Gründen verzichten. Und zum Start der traditionellen Veranstaltung versprachen auch Himmel und Temperaturen wenig Gutes. Trotzdem präsentierten sich die Wildschweinmütter mit ihrem Nachwuchs nach einem kühlen Start in den Tag dann doch noch in bestem Licht

Und auch an den Bastelständen für die Kinder herrschte reges Treiben. So fertigten die kleinen Besucher Wildbienen-Häuser für Balkon und Garten, an anderer Stelle Muttertagsgeschenke oder die bei den Kindern beliebten Motivstecken aus Naturmaterial. Beim Kisten-Klettern konnten die Kinder ihr Geschick erproben und waren dabei immer gut gesichert.

Ab Ende März, mitunter auch schon früher, tollen die Frischlinge durch den Erlebniswald. „Zurzeit streifen 50 Frischlinge mit ihren Müttern durch das Schwarzwildgehege“, sagte Erlebniswaldleiter Stephan Mense. „Die sind allemal einen Besuch wert“, meinte auch die achtjährige Lana aus Preetz am Wildschweinacker.

Hier gab es eine Wühlkiste mit Laub, in der die Kinder mit verbundenen Augen ganz nach Wildscheinart ihren Tastsinn testen durften.

1500 Besucher hatten sich auf den Weg gemacht, um die Frischlinge aus nächster Nähe zu erleben. Aus der Verkaufsaktion von Hella Mineralwasser kamen 400 Euro als Spende für die Stiftung Kinder-Herz Schleswig-Holstein zusammen.