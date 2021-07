Autobahn 7 bei Großenaspe : 50-Jähriger fuhr mit 1,26 Promille über die Autobahn

Am späten Sonntagabend fiel der Polizei ein Ford Fiesta mit auffälliger Fahrweise auf. Der Mann am Steuer war betrunken.

Großenaspe | Autofahrer auf der Autobahn 7, die Richtung Hamburg unterwegs waren, meldeten der Polizei am Sonntag gegen 23.30 Uhr einen Ford Fiesta, der in auffälliger Art und Weise in Höhe Großenaspe unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der Anruf genau richtig war: Die Beamten des Polizeiautobahnrevieres Neumünster konnten den Wagen auf dem Parkplatz Mo...

