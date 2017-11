Tages des Sports : 400 Sportler in der Holsten-Galerie

vergrößern 1 von 2 Foto: Voiges 1 von 2

von Sabine Voiges

erstellt am 20.Nov.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | Frei nach der Devise „zuschauen und mitmachen“ boten die „2. Tage des Sports“ des Kreissportverbandes von Donnerstag bis Sonnabend in der Holsten-Galerie wieder alles, was der Sport vor Ort zu bieten hat. Dabei kam das umfangreiche Programm mit mehr als 50 Vorführungen, Präsentationen und Probetrainings in diversen Disziplinen mit rund 400 Mitwirkenden gut an. Und so zählte das Einkaufscenter als „größte Sportarena der Stadt“ insgesamt letztlich mehr 60 000 Besucher.

Hochzufrieden mit der gelungenen Veranstaltung zeigte sich deshalb die Centermanagerin Mailin Huljus. „Es hat Spaß gemacht, in diesen Tagen durch die Galerie zu laufen. Denn das vielfältige, gut organisierte Programm hat viele neue Besucher in die Galerie gelockt. Es war spürbar mehr los als an vergleichbaren Tagen und damit sind wir jetzt für die bevorstehenden Adventssamstage gut im Training“, berichtete sie schmunzelnd.

Ebenso positiv fiel das Resümee von Ute Freund aus. „Es war eine tolle Veranstaltung, die die ganze Vielfalt der sportlichen Angebote gezeigt hat. Von den Kleinsten bis zur Leistungsspitze war alles dabei“, erklärte die KSV-Vorsitzende nach dem fröhlichen Finale der 21. Gymnastik- und Tanzschau, die erstmals nicht in der KSV-Halle, sondern im öffentlichen Raum stattfand.

Ihre Choreografien mit teils spektakulären, akrobatischen Elementen führten dabei 19 Gruppen den begeisterten Zuschauern vor. Dazu zählten unter anderem die niedlichen Minis der Eltern-Kind-Gruppe des PSV Neumünster und „Die frechen Früchte“ vom SV Tungendorf sowie – aus Platzgründen – nur 20 Akteure der ansonsten rund 60 Mitglieder zählenden Showgruppe der „Roten Hosen“ vom SC Gut Heil.

Über ein interessiertes Publikum freute sich zudem der Schachclub Agon, der das erste Mal zu den Teilnehmern gehörte. „An den Tischen war immer etwas los. Das Simultan-Turnier, bei der die ehemalige Frauenlandesmeisterin Britta Leib von Agon gegen acht Spieler antrat, wurde mit Spannung verfolgt, und wir haben viele, neue Gesichter gesehen“, erzählte Vorstandsmitglied Bastian Damerow.

Für die Organisatoren stand am Ende fest, dass es die „Tage des Sports“ auf jeden Fall auch ein drittes Mal geben soll.