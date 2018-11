Therapiezentrum Haus Schleusberg : 36-jähriger Ahmed Hamzah in Neumünster vermisst

Der Inder benötigt dringend medizinische Hilfe. Eine Eigengefährdung ist nicht ausgeschlossen.

von Gerrit Hencke

08. November 2018, 12:42 Uhr

Neumünster | Seit Montag wird der 36 Jahre alte Ahmed Hamzah vermisst. Der indische Staatsangehörige war nach längerem Krankenhausaufenthalt und einer Operation seit dem 16. Oktober in einer offenen Einrichtung des Therapiezentrums Haus Schleusberg untergebracht. Dort verschwand er am Montag gegen 11 Uhr. Das teilt die Polizei in Neumünster mit.

Neben einer Epilepsie hat Ahmed Hamzah weitere erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen, die die regelmäßige Einnahme von Medikamenten erfordern. Diese dürfte er in den vergangenen Tagen nicht eingenommen haben, so dass eine Eigengefährdung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Vermisste spricht kaum Deutsch. Er wird wie folgt beschrieben:

36 Jahre alt (wirkt aber jünger)

1,75 Meter groß und schlank

dunkle Augen, schwarze Haare

Kopf wegen OP halbseitig kahlgeschoren, großes Pflaster auf OP-Narbe.

Der Polizei sind keinerlei Anlaufadressen bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten machen können bzw. ihn in den vergangenen Tagen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neumünster unter der Telefonnummer 04321/9450 in Verbindung zu setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?