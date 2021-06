Zahlen für 2020 in Neumünster : Kindeswohlgefährdung: Corona-Pandemie verschärft die Lage – jeder vierte Fall ernst

354 Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung gingen 2020 bei der Stadt ein. Jeden vierten Fall stufte der ASD Neumünster als akut ein. Corona habe die Lage vieler Familien verschärft, sagen die Fachleute.

Neumünster | Einen „sozialen Rettungsring“, nach dem Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern greifen können, bietet das Jugendamt mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Ein Angebot, das gerade in der aktuellen Lage wichtig ist. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD sind in Familien immer dann zur Stelle, wenn es kriselt – in der Coronavirus-Pandemie u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.