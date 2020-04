Zahl der Infizierten steigt weiter : 31 bestätigte Coronavirus-Fälle in Neumünster

Das Ordnungsamt ist mit dem Verhalten der Bürger am Wochenende zufrieden.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

05. April 2020, 16:43 Uhr

Ein neuer Fall ist dazugekommen: Bis zum Sonntag um 13 Uhr sind nun nach Angaben der Stadt 31 Menschen nachgewiesenermaßen an Corona erkrankt. Die Betroffenen wurden vom Fachdienst Gesundheit unter Quarantäne gestellt. Vier Menschen kamen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus.

Um die mögliche Infektionskette zu unterbrechen, ermittelt der Fachdienst Gesundheit derzeit Kontaktpersonen, die ebenfalls häuslich isoliert werden. Über die bisherigen 30 bestätigten Fälle hinaus wurde eine Covid-19-Erkrankung bei einem Mann festgestellt. Die Ansteckungsquelle bei ihm sei noch unbekannt, so Stadtsprecher Stephan Beitz.

Am Sonnabend und Sonntag waren zudem Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes, der städtischen Kindertagesstätten sowie weitere Bedienstete der Stadt in jeweils zwei Schichten mit mehreren Teams im gesamten Stadtgebiet im Einsatz, teilt Beitz mit. Sie überwachten die Einhaltung der geltenden Auflagen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus’. Neben der Innenstadt, den Restaurants, Cafés und Gaststätten gehörten die Parks, der Einfelder See, die Schulhöfe, die Bolzplätze und auch die 78 Spielplätze zu den Bereichen, in denen genau hingeschaut wurde. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verhalten der Bürgerinnen und Bürger“, zog Timo Adrian von der Abteilung Ordnungsangelegenheiten am Sonntagnachmittag eine erste Bilanz des sonnigen Wochenendes.