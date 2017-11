Geflügelschau : 3000 besondere Vögel werden gezeigt

vergrößern 1 von 2 Foto: Merz 1 von 2

von Klaus Merz

erstellt am 20.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Neumünster | Ein kräftiges und vielfältiges Schnattern und Gackern erfüllte am Wochenende die Holstenhalle. 300 Züchter, davon 35 Jugendliche, stellten knapp 3000 Tiere zur 116. Landesgeflügelschau und 66. Landesjugendschau den Preisrichtern und Gästen vor.

Die Vielfalt des Geflügels in den Volieren war unüberschaubar, da es hunderte von Arten und Rassen mit teils recht exotischen Namen gab wie beispielsweise „Barnefelder braun-schwarz-doppelgesäumt“ oder „Federfüssige Zwerghühner isabell-porzellanfarbig“.

Der Landesverband rechnete mit über 1000 Besuchern. Bereits am Donnerstag bewerteten 40 Preisrichter die Tiere in den Gruppen Groß- und Wassergeflügel, Große Hühner, Zwerghühner, Urzwerge (gibt es nur in klein) und Tauben und ermittelten zehn Champions. Jeder Preisrichter vergab ein Schleswig-Holstein-Band, die höchste Auszeichnung im Land.

Am Sonnabend sprach Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages und Schirmherr der Schau, zu den Züchtern: „Ohne ihre Arbeit ginge vieles verloren, was prägend für unsere Kulturlandschaft ist. Die Artenvielfalt unserer Haus- und Nutztierrassen, namentlich der Geflügelrassen, ist ein kultureller Schatz.“ Scherzhaft bezeichnete Schlie die Züchter als „Denkmalschützer“ der ihnen anvertrauten Rassen, denen besonders das Tierwohl am Herzen läge.

Anschließend ehrte der Landesverbandsvorsitzende Torsten Nagel die besten Züchter mit Pokalen. „Die ausgestellten 3000 Tiere repräsentieren einen stabilen Durchschnitt“, verriet Kay von Dohlen, der Vorsitzende der Preisrichtervereinigung. Obwohl es keine Verkaufsschau war, wechselten ungefähr zehn Prozent der Tiere den Besitzer, so von Dohlen.

In der Halle hatten verschiedene Zuchtorganisationen Sonderschauen aufgebaut, ein Stand zeigte 120 verschiedene Eier von kleinen Wachteleiern bis zu großen Straußeneiern. Futter und Züchterzubehör waren ebenfalls vertreten.