DJs, Kinderliedermacher und Jazz : 300 Besucher feierten Neumünsters erstes Autokonzert

Fünf Auftritte an drei Tagen auf der Bühne und ausgelassene Stimmung in den Autos davor sorgten für eine gelungene Premiere.

01. Juni 2020, 14:03 Uhr

Endlich können wir mal wieder raus und Party machen!“ Nicole Wunder (20) sitzt im Fensterrahmen eines Autos, die Beine im Innenraum, lehnt sich lässig auf das Autodach und prostet ihrer Freundin Janne Scheibel zu. Auch die 19-jährige Boostedterin ist in Partylaune und schwingt vor Freude strahlend die Arme zur Musik der beiden DJs Jermaine Vita und Nikki.

Mit den beiden Freundinnen feierten am Freitagabend rund 100 junge Menschen auf dem Flugplatz eine fröhliche Open-Air-Party. Das besondere: Die Partygänger hatten ihre rollenden Discos selber mitgebracht, denn am Baumschulenweg fand das erste Autokonzert Neumünsters statt. 44 Autos parkten ordentlich in Abständen aufgereiht vor einer Bühne, und aus den heruntergelassenen Fenstern wedelten Arme, Beine oder schlängelten sich Oberkörper.

Mit insgesamt fünf Konzerten und rund 300 Besuchern in 140 Autos war das dreitägige Musikspektakel ein Erfolg. Organisiert haben die Auto-Konzerte Robert Haack (20) und sein Cousin Hauke Göllner (28). „Die Stimmung ist super und alle halten sich an die Hygiene-Regeln“, freute sich Robert Haack am Freitagabend, als die beiden Kieler Djs von der großen Bühne aus die Autos über eine eigens gemietete Radiofrequenz mit moderner Tanzmusik versorgten.

„Richtig Tanzen geht leider nicht, eine kleine Tanz-Parzelle direkt neben den Autos wäre klasse“, meinte Mareike Beder. Die Neumünsteranerin hatte es trotzdem gut, denn sie konnte mit ihrer Freundin im offenen Cabrio stehen und die Musik bei lauschigen Temperaturen und Sonnenuntergang genießen. „Es tut so gut, nach Wochen der Eintönigkeit endlich Abwechslung zu haben. Und ich finde es toll, dass so etwas in Neumünster stattfindet“, bestätigte Birte Lanyen.

Wie groß das Bedürfnis nach Gemeinschaft war, zeigten die vielen Hupkonzerte. Weil die jungen Leute nicht in Gruppen stehen konnten, drückten sie vor lauter Freude immer wieder auf die Hupe, was von anderen prompt beantwortet wurde.

Etwas ruhiger, aber genauso fröhlich ging es am Sonnabendnachmittag zu, als der Kinderliedermacher Matthias Meyer-Göllner, Vater von Organisator Hauke Göllner, vor 15 Autos mit 50 großen und kleinen Gästen ein Mitmach-Konzert gab. „Es war mein erstes Autokonzert und ich habe mich speziell darauf vorbereitet“, so der 57-jährige Musiker. „Zuerst habe ich mich gefragt, ob ich durch die Windschutzscheiben-Phalanx die Leute überhaupt erreiche, aber ab dem vierten Lied war das Eis gebrochen“, schilderte der Profi.

Begeisterung herrschte auch in den zum Teil wippenden Autos, aus denen kleine Kinderarme mitklatschten. „Es hat uns sehr gefallen und tat so gut, endlich mal wieder etwas mit der Familie erleben zu können“, meinten Nina und Michael Wolfrum, die mit ihren Kindern Liv (10) und Finn (6) im Cabrio mitmachten.

Auch wenn die Veranstalter sich über mehr Besucher gefreut hätten, ging das Konzept auf, resümierte Robert Haack: „Jede Veranstaltung war auf ihre Art schön. Mein persönliches Highlight war der Jazz-Frühschoppen am Sonntagmorgen.“