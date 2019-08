Vereinsjubiläum : 300 Besucher feiern 60 Jahre SV Bokhorst

Auf dem Vereinsgelände An der Bahn wurde Fußball gespielt, getanzt und in Erinnerungen geschwelgt.

von shz.de

18. August 2019, 14:26 Uhr

Vor 60 Jahren haben 74 beherzte Schillsdorfer „Ja“ gesagt und mit ihrer Unterschrift auf einem Papier den Grundstein gelegt für den Sportverein Bokhorst. Das war 1959, und am Sonnabend feierte der mittlerweile 380 Mitglieder starke Verein sein Jubiläum ganz groß auf seiner Sportanlage.

Rund 300 Besucher kamen trotz Nieselwetter zum Vereinsgelände An der Bahn. Am Nachmittag gab es neben Speisen und Getränken ein Fußballturnier der Altliga und F-Jugend, abends wurde im Zelt zur Musik getanzt.

Ernst-August Siebke war vor 60 Jahren acht Jahre alt und erinnerte sich noch, wie damals alles angefangen hatte: „Es ging damit los, dass einige Landwirte auf der Koppel von Max Johannsen Handball gespielt haben.“ Dann wurde klar, dass man sich organisieren wollte und ein Sportverein her musste. „1962 wurde der Fußballplatz eingeweiht. Zu dem Zeitpunkt bin ich dem Verein beigetreten“, erinnerte sich Ernst-August Siebke. Die Fußballsparte ist auch heute noch mit rund 80 Aktiven die größte, und mit dem Aufstieg in die Verbandsliga 2011 feierten die Herren ihren größten Erfolg. Im Laufe der Zeit kamen noch sieben weitere Sparten hinzu. „Badminton ist mit etwa 60 Spielern auch sehr beliebt. Wir trainieren in einer Spielergemeinschaft mit dem TSV Wankendorf in deren Ballsporthalle. Unsere Spieler sind sogar auf Landesebene erfolgreich“, erklärte Marc Westphal (44), Vereinsvorsitzender seit zehn Jahren. Der erste Vorsitzende war Ernst Rohr.

Damals gab es das Sportlerheim noch nicht, das kam erst 1981. „Vorher gab es eine Blechbude, in der man geklönt und auch mal ein Bier getrunken hatte. Darin war auch eine kleine Dusche, die per Handpumpe betrieben wurde“, erinnerte sich Ernst-August Siebke, der 17 Jahre Jugendtrainer beim Fußball war. Die Halle, in der nun unter anderem Turnen und Fitnessboxen unterrichtet wird, wurde 1978 für 750.000 Deutsche Mark gebaut.

Der SV Bokhorst hat auch nach 60 Jahren eine große Bedeutung für die Gemeinde, wie Marc Westphal beschrieb: „Es ist ein Anlaufpunkt, an dem die Freizeit gemeinsam gestaltet wird. Leider fehlt es auch uns an Nachwuchs, die Vereinstreue war früher stärker. Das liegt auch an der ganztägigen Schulbetreuung.“

Für Mutter Katinka Ehmcke spielt der SV eine wichtige Rolle: „Mein Sohn spielt in der F-Jugend Fußball. Die Kinder lernen Teamgeist und Zusammenhalt, auch bei Niederlagen. Sie erfahren viel Freude in der Gemeinschaft. Wir sind sehr dankbar, dass wir so eine liebevolle Trainerin wie Carmen Danker haben.“