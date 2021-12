Corona-Lage in Neumünster : 29 neue Covid-19-Fälle in Neumünster, Inzidenz steigt auf 171,3

Unter den 29 Neuinfizierten sind 21 ungeimpfte Personen. Es gab acht Impfdurchbrüche.

Neumünster | 20 Erwachsene, fünf Jugendliche und vier Kinder infizierten sich in den vergangenen 24 Stunden in der Stadt Neumünster mit dem Coronavirus. Bei 15 Betroffenen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Zwei Patienten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass derzeit sechs Neumünsteraner klinisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.