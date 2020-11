Neumünster : 29-jähriger Brandstifter muss dreieinhalb Jahre in Haft

Der Mann soll im Mai in der Christianstraße einen Brand gelegt haben. Jetzt steht für ihn eine Therapie im Vordergrund.

von Dörte Moritzen

24. November 2020, 17:15 Uhr

Wegen schwerer Brandstiftung hat das Kieler Landgericht einen 29-jährigen Neumünsteraner zu einer dreieinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wurde die Unterbringung des Mannes in einer Entzugsklinik angeordnet.

Laut Anklage soll er am 30. Mai dieses Jahres gegen 16.30 Uhr unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in seiner Wohnung an der Christianstraße 50 das Sofa angezündet haben, um sich das Leben zu nehmen. Der vordere Teil des Mehrfamilienhauses wurde durch das Feuer sowie Löschwasser unbewohnbar. Die Renovierungsarbeiten dauern immer noch an.

Vor Gericht hatte der Angeklagte die Brandstiftung auf Nachfrage zugegeben. Demnach hatte er die Trennung von seiner Freundin nicht verkraftet, die einige Wochen zuvor mit ihren beiden Kindern ausgezogen war. „Danach habe ich jeden Tag durchgetrunken. Morgens um 6 Uhr habe ich angefangen, das ging dann bis spät abends. Ich hatte ja auch nichts mehr zu tun – so allein in der Wohnung“, sagte der arbeitslose Neumünsteraner. Eine Therapie, die er kurz vor dem Brand wegen seines Alkoholkonsums in Aussicht hatte, hatte er aufgrund seines desolaten Zustands nicht angetreten. „Ich wusste nicht mehr weiter und habe dann einfach ein Feuerzeug an die Couch gehalten“, erklärte er in der Hauptverhandlung.

Eine langfristigen Suchttherapie – wie jetzt vom Gericht im Urteil auch vorgesehen – begrüßte der Mann sofort. „Da würde ich voll und ganz hinterstehen“, sagte er. „So kann es ja auch nicht weitergehen.“

Bei dem Feuer war der Angeklagte selbst schwer verletzt worden. Nachdem er sich erst geweigert hatte, seine brennende Wohnung zu verlassen, hatte er sich offenbar in letzter Minuten doch noch auf ein Vordach gerettet. Dort fand ihn die Feuerwehr mit Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung, brachte ihn mit einer Steckleiter in Sicherheit und dann ins Krankenhaus. Eine Nachbarin, die beim Ausbruch des Feuers ebenfalls im Haus war, konnte sich und ihren beiden Kinder unverletzt retten.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten sowie die Unterbringung des Angeklagten beantragt. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer keinen konkreten Antrag gestellt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.