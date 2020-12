Wahlstedt : 28-jährige Radlerin stürzt nach Beinahe-Unfall

Der Unfallfahrer fuhr mit einem grünen Pkw weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Susanne Otto

18. Dezember 2020, 13:55 Uhr

Wahlstedt | Eine 28-jährige Radfahrerin wurde nach einem Beinahe-Unfall in Wahlstedt verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Pkw fuhr vom Fahrbahnrand an

Das alles passierte bereits am Dienstag, 15. Dezember, in der Dr.-Hermann-Lindrath-Straße. Die 28-jährige Wahlstedterin fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Nordlandstraße. Aus noch unbekannten Gründen kam es zu einer Beinahe-Berührung mit einem Wagen, der auf der Dr.-Hermann-Lindrath-Straße in dieselbe Richtung vom Fahrbahnrand anfuhr.

Die Radlerin stürzte

Die junge Frau konnte zwar eine Kollision mit dem Pkw verhindern, stürzte jedoch auf der regennassen Fahrbahn und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand geringer Schaden.

Bei dem geflüchteten Fahrzeugführer soll es sich um einen älteren Herren gehandelt haben.

Die Polizei sucht den Autofahrer und Zeugen

Die Polizei in Wahlstedt ermittelt und sucht das grüne Auto und seinen Fahrer. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 04554 / 7051-0 entgegen.