26 Neumünsteraner Höhepunkte zum Reformationsjubiläum

Mit 26 Veranstaltungen steuern die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Neumünster auf den Höhepunkt des Reformationsjubiläums zu. Bis zum 500. Reformationstag am 31. Oktober bieten sie Musik, Vorträge, Aktionen, Gottesdienste und mehr an. Eine gemeinsame Broschüre fasst nun alle Ereignisse zusammen und erleichtert den Besuchern die Auswahl. Sie liegt an vielen öffentlichen Stellen und in den Kirchengemeinden aus und liegt am Montag in einer Teilauflage von 4000 Stück auch dem Courier bei.

„Mich haben schon Leute ganz gespannt gefragt: ‚Was macht Ihr im zweiten Halbjahr?‘“, sagt Propst Stefan Block. Er ist begeistert, was die Kirchengemeinden in der Stadt wieder auf die Beine stellen. Zum Beispiel die Kirchengemeinde Gadeland: „Wir jagen am Vorabend des Reformationstages mit den Leuten quer durch den Stadtteil“, erklärt Marian André Klüss, Jugendmitarbeiter an der Erlöserkirche. Er bereitet das Geländespiel „Martin’s Mystery – a scary mission“ mit vor. „Dabei müssen die Teilnehmer zuerst Persönlichkeiten aufspüren, die mit Martin Luther viel erlebt haben“, erklärt Klüss. Von ihnen bekommen die Spieler zu lösende Aufgaben. „Aber dabei gilt es vorsichtig vorzugehen, denn die Häscher des Papstes sind ihnen schon auf den Fersen“, sagt er. Startpunkt des Geländespiels ist um 17 Uhr an der Erlöserkirche. Um 21.30 Uhr geht es mit einem Live-Hörspiel von Konfirmanden weiter. Es katapultiert die Zuhörer akustisch auf den Reichstag zu Worms anno 1521.

Am 8. Oktober kommt das Kindermusical „Martin Luther“ in die Vicelinkirche. „Unsere drei Kinderchöre sind noch bei den Proben“, verrät Pastorin Simone Bremer. Darüber hinaus glänzt die Vicelinkirchengemeinde mit Musik und Vorträgen zum Jubiläum. Propst Stefan Block freut sich auch auf den Festgottesdienst für die ganze Stadt am Reformationstag um 17 Uhr in der Anscharkirche.

Alle Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum finden sich im Internet unter www.reformation.altholstein.de



von Christian Lipovsek

erstellt am 28.Aug.2017 | 14:27 Uhr