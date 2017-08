Krankenschwestern : 24-Stunden-Augen auf Station

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Neumünster | Dieser Morgen beginnt gleich mit einer schönen Überraschung. Ein Patient, dem es gestern noch sehr schlecht ging, hat sich erholt. Seine Werte sind stabil. Charline Krug lächelt. Es ist das erste von vielen Lächeln, das der 25-Jährigen an diesem Tag noch über die Lippen huschen wird. 6 Uhr, Station 30/31, die Medizinische Klinik am Friedrich-Ebert-Krankenhaus: Schichtbeginn für die Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Bad Bramstedt, die sich aber selbst lieber als Krankenschwester bezeichnet.

Nach der Übergabe durch die Nachtschicht beginnt Charline Krug ihren ersten Rundgang zu den Patienten. 34 der 36 Betten sind belegt. Neben Frauen und Männern, die sich nach einer Operation erholen, liegen sogenannte Überwachungs-Patienten. Ihre Vitalfunktionen werden rund um die Uhr kontrolliert.

Charline Krug mag ihre Station. Hier ist sie seit dem Ende ihrer Ausbildung im Oktober 2015. „Nach dem Abitur habe ich mich spontan für diesen Beruf entschieden. Eigentlich war ich immer sehr introvertiert, jetzt aber bin ich ein anderer Mensch“, sagt sie. Offen und herzlich geht sie mit den Patienten um und bekommt dafür auch etwas zurück. „Schön, dass Sie wieder da sind, Schwester“, sagt ein Mann. Das tut der jungen Frau gut. Sie schaut in jedes Zimmer, gibt Medikamente, bereitet einige Patienten für ihre Operation vor oder misst Blutdruck. Wie bei Wolfgang Schreck. Der Neumünsteraner ist mit einer Herz-Erkrankung auf der Station, freut sich ebenfalls über die gute Betreuung.

Zwischendurch kehrt Charline Krug immer wieder zum Tresen zurück, füllt Zettel aus, dokumentiert, sitzt am Computer. Eine Arbeit, die vor allem aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuletzt deutlich mehr geworden ist und fast die Hälfte der Dienstzeit beansprucht. Um 10.30 Uhr kommt sie endlich zu einer kleinen Frühstückspause. Kurz unterhält sie sich mit den Kolleginnen. Über die Freizeit, den Partner, aber auch über die Arbeit. „Der Teamgeist ist hier sehr gut“, sagt Charline Krug.

In diesem Moment betritt ein Stationsarzt das Zimmer. „Zeit zur Visite“, sagt er.

Bis zu fünf dieser Krankenbesuche mit unterschiedlichen Ärzten verschiedener Fachrichtungen sind normal – eine Besonderheit auf der „30/31“. Dann ertönt auch noch ein Signal. Ein Patient hat den Hilfe-Knopf gedrückt. Charline Krug schaut nach, kommt kurz danach wieder. „Alles in Ordnung“, sagt sie. Nach dem zweiten Rundgang durch alle Zimmer kommen gleich drei neue Patienten. Die junge Krankenschwester fährt sie in ihre Zimmer, schließt die medizinischen Geräte an. Zwei Patienten sollen heute entlassen werden. Hierfür bereitet sie die Unterlagen vor.

Um 13.45 Uhr ist Feierabend. Knapp neun Kilometer hat die junge Frau zurückgelegt; das zeigt ihr Schrittzähler an. Darum tragen Krankenschwestern heute auch fast immer bequeme Sportschuhe. „Mindestens einmal im Jahr benötige ich neue“, sagt sie schmunzelnd. Nach der Übergabe an die Spätschicht wechselt Charline Krug die weiße Dienstkluft gegen ihre Freizeitklamotten. „Das war heute ein ruhiger Dienst.“ Nach stressigen Tagen hat sie aber nicht selten den Eindruck, etwas vergessen zu haben. Oder sie nimmt ein schlechtes Gewissen mit, weil nicht erledigte Arbeit von den Kollegen übernommen werden muss.

Und dennoch: Für Charline Krug ist ihr Beruf eine Berufung: „Ich weiß, dass ich gebraucht werde und kann sehen, wie es Patienten besser geht. Kein Tag ist wie der andere. Das Team ist super, hier habe ich Freundschaften geschlossen. Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus ist mein zweites Zuhause.“ Im kommenden Jahr will sie sich weiter fortbilden, vielleicht auch berufsbegleitend einen international anerkannten Hochschulabschluss in der Pflege machen. Den bietet das FEK mit der Steinbeis Akademie und weiteren Partnern als einzige Klinik in Schleswig-Holstein an – und finanziert die Kosten von knapp 12 000 Euro gleich mit.

Trotzdem fehlen derzeit 20 Pflegekräfte am FEK (der Courier berichtete). „Der Markt ist einfach leergefegt“, sagen Pflegedirektor Christian de la Chaux und Kathrin Sawade, Pflegeleiterin und zuständig für rund 100 Mitarbeiter. Gab es 2007 auf 40 freie Ausbildungsstellen im Pflegebereich noch rund 900 Bewerber, so ist die Zahl 2016 auf unter 200 eingebrochen. „Und die Qualität der Interessierten lässt leider auch immer häufiger zu wünschen übrig. Es fehlt Allgemeinbildung“, bedauert Kathrin Sawade, die die Bedeutung des Berufs hervorhebt: „Krankenschwestern sind das 24-Stunden-Auge. Sie sehen, wenn sich der Zustand eines Patienten ändert.“ Christian de la Chaux ist noch etwas aufgefallen: „Früher haben sich die Auszubildenden mehr mit ihrem Job identifiziert. Heute steht oft die Freizeit an oberster Stelle.“

Nicht erst seit gestern geht das Krankenhaus daher mit Unterstützung des Betriebsrats noch stärker auf die Wünsche der Angestellten ein. „Arbeiten Sie doch, wann Sie wollen“, steht in den FEK-Stellenausschreibungen, und das gilt auch. Es gibt 30 verschiedene Dienstzeit-Modelle. Die Angestellten können ihre Arbeit damit an die Lebenssituation anpassen, auch flexibel. „Ich habe Mitarbeiter, die zum Beispiel immer nur vormittags arbeiten, weil sie nachmittags das Kind betreuen. Oder immer am Wochenende. Oder eine Woche so und die andere Woche anders“, sagt Kathrin Sawade.

Hinzu kommt ein in dieser Form einmaliges fünfstufiges System, um Ausfälle zu kompensieren. Neben sogenannten Pool-Mitarbeitern, die flexibel auf den Stationen eingesetzt werden, gibt es Teilzeitmodelle und ein „VIP-System“, wobei die Buchstaben für „Verleih in der Pflege“ stehen. Beim „Stand-by-Dienst“ stehen Mitarbeiter in ihrer Freizeit in einem zeitlichen Korridor bereit und können im Notfall einspringen. Sie erhalten dafür Guthaben zum Einkaufen oder Tanken. Beliebt ist zudem der „Anreizdienst“, bei dem Kollegen kurzfristig einspringen und dann Extra-Vergütungen erhalten. „Zufriedene Mitarbeiter sind unser Ziel. Daran arbeiten wir jeden Tag“, sagt Christian de la Chaux.

Bei Charline Krug klappt das. Sie geht heute, wie sie gekommen ist: mit einem Lächeln.

von Christian Lipovsek

erstellt am 03.Aug.2017 | 08:05 Uhr