Vermisstenmeldung : 23-Jähriger aus Neumünster ist wieder da

Der junge Mann wurde seit Freitagabend vermisst.

12. Oktober 2019, 10:17 Uhr

Neumünster | Seit Freitagabend wurde ein 23-Jähriger aus dem Stadtteil Ruthenberg in Neumünster vermisst. Er soll stark depressiv sein und ärztliche Hilfe benötigen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Sonntagmorgen gab die Polizei Entwarnung: Der junge Mann hat sich bei seinen Angehörigen gemeldet. Er ist wohlauf, so dass die Suche nach ihm eingestellt werden konnte.

