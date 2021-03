Aktuelle Zahlen : 23. Todesopfer in Neumünster im Zusammenhang mit dem Coronavirus

In Neumünster ist ein 77-jähriger Mann an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Unterdessen sinkt die Inzidenz.

Neumünster | In der Stadt Neumünster verstarb jetzt ein 77-jähriger Mann an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. Es ist der 23. Todesfall in der Stadt im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus'. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen“, drückt der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber seine Anteilnahme aus. Weitere Angaben zur Per...

