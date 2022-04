Erfolgreicher Abschlusstest : 22 Neumünsteraner bestehen Sprachkurs „Deutsch für Zuwanderer“

22 Neumünsteraner haben erfolgreich ihren Sprachkurs „Deutsch für Zuwanderer“ absolviert. Sie haben ein Jahr lang neben der Arbeit in einem Abendkurs Sprache, Kultur, Politik und Geschichte Deutschlands gelernt.

Neumünster | „Die Sprache zu können, ist der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Tufan Kiroglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Neumünster, zu den erfolgreichen Teilnehmern des Sprachkurses „Deutsch für Zuwanderer“. 22 Menschen mit Migrationsgeschichte, die jetzt in Neumünster leben, haben am Donnerstag ihre Zeugnisse und Gratulationen vom Ersten Stadtrat Carsten Hi...

