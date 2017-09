Investitionen : 21 Millionen Euro für den Schulbau

vergrößern 1 von 3 Foto: Ziehm 1 von 3





von Rolf Ziehm

erstellt am 08.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Neumünster | Der Neubau der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld ist noch nicht abgeschlossen, da kündigen sich schon die nächsten Schulbaugroßprojekte an. Mehr als 21 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren allein in den Neubau der Grundschule an der Schwale, den Ausbau der Timm-Kröger-Schule zur offenen Ganztagsschule und die Erweiterung der Hans-Böckler-Schule fließen.

Am weitesten ist die Planung für die Grundschule an der Schwale, zu der die Ratsversammlung am 26. September schon den Baubeschluss fassen will. 5,79 Millionen Euro Baukosten für den Schulneubau und 1,57 Millionen Euro für den offenen Ganztagsbereich sind veranschlagt.

Die Planung sieht zwei Bauabschnitte vor. Im 1. Abschnitt soll der neue Schulbau auf der Fläche zwischen dem ehemaligen Jugendfreizeitheim und dem jetzigen Hauptgebäude der Grundschule neu errichtet werden. Das Gebäude der ehemaligen Vorschule wird abgerissen. Die Klassen sollen während der Bauzeit in Containern unterkommen. Wenn das neue Hauptgebäude fertig ist, sollen das bestehende Schulgebäude abgebrochen und der Ganztagsbereich neu gebaut werden.

Nach dem Baubeschluss soll der Bauantrag eingereicht werden. Die Ausschreibung ist für Ende 2017 geplant, der 1. Bauabschnitt könnte dann im Frühjahr 2018 beginnen und im Sommer 2019 fertig sein.

Für die Erweiterung der Hans-Böckler-Schule (und andere Schulen) hat die Ratsversammlung im Juli das Raumprogramm noch einmal erweitert. Dadurch steigen auch die Kosten – nach aktuellem Planungsstand um 1,37 auf 8,25 Millionen Euro.

Beim Ausbau der Timm-Kröger-Schule geht es um zusätzliche Haushaltsmittel von knapp 1,1 Millionen Euro für das erweiterte Raumprogramm. Die Kosten werden nun mit 5,79 Millionen Euro kalkuliert.

Die Planungen sehen vor, den zweiflügeligen Pavillonbau um einen weiteren Flügel zu erweitern. Dieser soll im Wesentlichen den Ganztagsbereich aufnehmen. Jeweils zwei Klassen erhalten einen sogenannten Differenzierungsraum, der im Innenhof angebaut wird. In einem dritten Schritt werden die Verwaltungs- und Lehrerarbeitsräume im alten Schulgebäude umgebaut.

Teile der Schulbaufinanzierung sind laut Stadtkämmerer Oliver Dörflinger schon im Haushalt oder in der mittelfristigen Finanzplanung verankert. Dörflinger: „Wir hoffen noch auf Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz.“

Die Stadt hat ihre Kassenkredite inzwischen fast abgebaut, wird mit den Schulbauten ihre Investitionskredite von zurzeit 135 Millionen Euro aber ausweiten. „Das ist getrieben durch die Notwendigkeit, eine gute Schulinfrastruktur zu schaffen“, sagte Stadtrat Oliver Dörflinger. Die Beschlüsse der Ratsversammlung dazu lägen zum Teil schon vor. Im Moment sei das Zinsniveau günstig für eine Kreditaufnahme. „Die Schwierigkeit dabei ist es, die Planung und den Bau auch innerhalb der Fristen umsetzen zu können“, so Dörflinger.

Standpunkt Das Geld ist gut angelegt Wie bitte? Hat sich Neumünster nicht dazu verpflichtet, Schulden abzubauen und zu sparen, um im Gegenzug Konsolidierungshilfen vom Land zu bekommen? Wie passen da neue Millionenkredite für Schulbauten ins Bild? Sie sind richtig, denn das Geld ist gut in Bildung angelegt. Viel zu lange wurde bei der Schulinfrastruktur auf Verschleiß gefahren. Eine gute Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen ist die beste Vorsorge, um später Sozialausgaben wie Hartz IV gar nicht erst entstehen zu lassen.