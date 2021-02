Aktuelle Zahlen : 20. Corona-Toter in Neumünster

Ein 78-jähriger Mann ist in Folge einer Corona-Erkrankung gestorben. Es gibt elf Neuinfizierte.

Neumünster | In der Stadt Neumünster verstarb nun ein 78-jähriger Mann an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. Es ist der 20. Todesfall in der Stadt im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Covid-19-Virus. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorben...

