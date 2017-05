Einfeld : 17-Jähriger nach Schlägerei in Gewahrsam

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Neumünster | Nach einer Schlägerei in einem Haus an der Straße Enenvelde ist am Abend des Himmelfahrtstages ein 17-Jähriger in Gewahrsam genommen worden. Laut Polizei hatte er 1,6 Promille Alkohol im Blut. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Mehrere Streifenwagen waren gegen 20.45 Uhr nach Einfeld gefahren, weil Anrufer eine Massenschlägerei gemeldet hatten. Vor Ort trafen die Beamten dann auf neun Personen, die im Streit lagen. Der 17-Jährige benahm sich laut Polizei auch gegenüber den Beamten ausfallend, sodass er mit aufs Revier genommen wurde. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung oder Verletzte wurde nichts bekannt.

von Christian Lipovsek

erstellt am 27.Mai.2017 | 09:00 Uhr