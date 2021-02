Polizei sucht Zeugen : 17-Jährige wird in Neumünster vom Hund gebissen

Bereits am 30. Januar wurde die Jugendliche von einem kleinen Hund in den Oberschenkel gebissen.

Avatar_shz von Gunda Meyer

09. Februar 2021, 14:59 Uhr

Neumünster | Gegen 10.40 Uhr wurde am Sonnabend, 30. Januar, eine 17-jährige Jugendliche an der Christianstraße in Höhe der Hausnummer 168-170 (Firma Oerlikon Neumag) von einem kleinen Hund gebissen.

Hund biss in den Oberschenkel

Ein etwa zehn Jahre altes Mädchen kam der 17-Jährigen aus der dortigen Stichstraße, die zum Firmengelände von Oerlikon Neumag gehört, mit ihrem kleinen Hund an der Leine entgegen. Das Tier war zirka 20 bis 30 Zentimeter groß und hatte ein strubbeliges, braun-goldenes Fell.

Da die Leine sehr lang war, lief der kleine Hund auf die Passantin zu und biss sie unvermittelt in den Oberschenkel. Danach ging das Mädchen mit dem Hund weiter. Die Geschädigte hatte Schmerzen durch die Bisswunde und suchte einen Arzt auf.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeistation Nord in Tungendorf sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder die Informationen zu dem kleinen Mädchen und dem Hund geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Nord unter Tel. 04321/301924.