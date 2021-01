Corona-Ausbruch : 17 Infizierte in der Seniorenresidenz Großenaspe

Das Altenheim steht unter Quarantäne. Die ersten Fälle dort wurden Ende vergangener Woche bekannt.

Grossenaspe | In der Seniorenresidenz am Surhalf in Großenaspe gibt es einen Corona-Ausbruch, dabei ist der Großteil der Bewohner bereits geimpft worden. Insgesamt sind 14 Bewohner und drei Mitarbeiter positiv getestet worden, teilte der Kreis Segeberg am Dienstag mit...

