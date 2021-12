Aktuelle Zahlen : 16 neue Corona-Fälle in Neumünster – die Inzidenz sinkt weiter

Die Inzidenz liegt am Donnerstag bei 137,5 pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag diese noch bei 140,0. Sieben Patienten aus Neumünster befinden sich derzeit im Friedrich-Ebert-Krankenhaus.

