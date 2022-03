Aktuelle Zahlen vom 22.3.2022 : 156 neue Covid-19-Fälle in Neumünster

Trotz der vielen neuen Infektionsfälle geht die Sieben-Tage-Inzidenz zurück.

Neumünster | 131 Erwachsene, 17 Jugendliche und acht Kinder infizierten sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus. Bei 138 Neuinfizierten ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Die anderen 18 steckten sich bei mittlerweile bekannten Infizierten an. Zudem konnten zwei Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden, so dass aktuell 31 Person...

