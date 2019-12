Trappenkamp : 150 Kinder haben den Trappenkamper Baum geschmückt

Am 7. Dezember gibt es eine große Adventsaktion im Familienzentrum .

Avatar_shz von shz.de

01. Dezember 2019, 17:31 Uhr

Jetzt steht der Trappenkamper Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz der Gemeinde und Besucher dürfen sich über den liebevoll von den Trappenkamper Kindern hergestellten Baumschmuck freuen. Traditionell halfen die Bauhofmitarbeiter beim Aufstellen und auch beim Schmücken des Baums. So konnten sich über 150 Kindergartenkinder und auch einige erwachsene Besucher beim Schmücken des Baums freuen. „Das ist für uns bereits eine liebgewonnene Tradition“, meinte Cordula Schultz vom Familienzentrum der Awo und Leiterin der Kindertagesstätte Pusteblume. Am Sonnabend, 7. Dezember, lädt das Familienzentrum von 13 bis 16 Uhr Familien, Erwachsene und Kinder zu einem vorweihnachtlichen Nachmittag ein. Es werden Plätzchen gebacken. Es gibt ein „Geschenke-Bingo“, um 15 Uhr zaubert Markuso, und es wird Deko gebastelt. Jeweils um 12.30 Uhr fährt ein Busshuttle vom Alten Amt in Bornhöved und an der Doppeleiche in Rickling nach Trappenkamp.