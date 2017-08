Betrug bei Ebay : 1350 Euro Strafe für ein leeres Paket

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Neumünster | Am Ende der Verhandlung machte der Angeklagte seinem Unmut lautstark Luft, sprach von einer „Farce“ und einer „Bananenrepublik“. Am Urteil änderte das jedoch nichts. Die Richterin am Amtsgericht verurteilte den Neumünsteraner (26) gestern wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1350 Euro.

Der Angeklagte soll am 20. April über das Internetportal Ebay Kleinanzeigen eine Halskette aus 750er-Gold für 255 Euro verkauft haben. Der Käufer soll anstatt der Ware jedoch nur einen mit Papier gefüllten Schuhkarton erhalten haben, der an der Innenseite mit einem zugeklebten Einschnitt präpariert war, um einen Diebstahl der Kette auf dem Versandweg vorzutäuschen.

Der Angeklagte wies gestern Nachmittag jede Schuld von sich: „Nachdem der Käufer das Geld überwiesen hatte, habe ich die Kette in einen kleinen Plastikbeutel mit Druckverschluss gepackt und in ein Paket mit Zeitungspapier gelegt.“ Diese Aussage bestätigte auch seine 62-jährige Mutter. Beide versicherten, dass es an dem Paket keinerlei Beschädigungen in Form eines Einschnittes gegeben habe. Die Sendung habe der Neumünsteraner dann zu einem Paketdienst gebracht und gegen fünf Euro Aufpreis (für die Versicherung) verschicken lassen.

Als das Paket beim Käufer ankam, fand der jedoch keine Kette vor, sondern lediglich ein paar zusammengeknüllte Werbeprospekte. „Meine Frau hatte das Paket angenommen und sich bereits gewundert, dass es so leicht war. Als ich es dann aufgemacht habe, war von der Kette nichts zu sehen. Allerdings war an der Bodenseite ein rechteckiger Schnitt, der aussah, als hätte man etwas mit einem Skalpell rausgeschnitten und Paketband darüber geklebt“, berichtete der Geschädigte. Er schrieb den Verkäufer mehrfach per E-Mail an, doch es kam zu keiner Einigung. „Am 10. Mai habe ich dann Anzeige erstattet“, sagte er.

Für die Richterin stellte sich vor allem eine Frage: „Warum haben Sie sich nicht bei dem Versandanbieter gemeldet? Für solche Fälle ist das Paket doch versichert“, fragte sie den Angeklagten. Eine konkrete Antwort erhielt sie nicht. „Ich war baff, ich weiß nicht mehr, was ich in dem Moment gedacht habe. Ich bin mit der Situation nicht klar gekommen“, gab er zu Protokoll. An dem Versandanbieter ließ er unterdessen kein gutes Haar: „Man muss bloß mal bei Google recherchieren, dann kann man nachlesen, dass bei diesem Anbieter immer wieder Pakete verschwinden oder beschädigt sind.“

Für den Staatsanwalt kam eine Verurteilung nicht in Betracht, er forderte Freispruch: „Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte die Kette nicht in das Paket gelegt hat.“ Die Richterin sah das jedoch anders. Sie war nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass während des Transports nichts aus dem Paket herausgenommen wurde. „Zum Einen müsste jemand geahnt haben, dass sich in dem Paket etwas Wertvolles befindet. Zum Anderen reicht der relative kleine Schlitz nicht aus, um dort eine Kette herauszuholen.“

Strafverschärfend wirkte sich aus, dass der Angeklagte bereits vorbestraft ist. Die Geldstrafe kann der arbeitslose Mann mit monatlich 30 Euro abstottern.

von Sonja Kröger

erstellt am 05.Aug.2017 | 08:30 Uhr