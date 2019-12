Technisches Betriebszentrum : 131 Sammelplätze für Weihnachtsbäume in Neumünster

Ab dem 30. Dezember werden abgeschmückte Bäume angenommen.

von Gabriele Vaquette

27. Dezember 2019, 17:10 Uhr

Das Technische Betriebszentrum der Stadt bietet erneut den Service, ausgediente Tannenbäume an ausgewiesenen Sammelplätzen abzulegen. Insgesamt stehen 131 Sammelplätze zur Verfügung, um die Wege möglichst kurz zu halten. Die Abholung der Weihnachtsbäume erfolgt ab Montag, 30. Dezember. Bürger werden gebeten, die Bäume ohne Lametta, anderen Schmuck und ohne Fuß abzugeben. Nach dem 24. Januar werden die Weihnachtsbäume nicht mehr abgeholt, sondern können kostenpflichtig bei den Sammelplätzen der Stadt und beim Abfallwirtschaftszentrum Wittorferfeld abgegeben werden. Die Gebühr für Bioabfälle je Pkw-Kofferraum bis zu 300 Liter beträgt drei Euro.

Die Sammelplätze:





Einfeld

Tungendorf

Gartenstadt

Böcklersiedlung

Innenstadt

Wittorf

Faldera

Einfelder Straße/Marktplatz, Ernst-Reuter-Platz, Kieler Straße/Ecke Industriestraße, Kreuzkamp, Parkplatz Bahnhof Einfeld, Roschdohler Weg (Parkplatz), Uferstraße / Seekamp (Rasenflächen), Friedrich-Wöhler-Straße / Ecke Roschdohler Weg 187-213 Grünstreifen, Baudenweg (Parkstreifen Wendehammer), Brandenburger Weg (Parkstreifen Wendehammer neben Strommast), Kreuzkamp neben den Iglus (Parkstreifen, Teerfläche), Fuhrkamp/Berliner Straße (Parkstreifen), Parkplatz Einfelder Schanze, Kieler Straße / Ecke Hüttenkamp, Grünstreifen.Eichenplatz / Ecke Ahornallee, Jungmannstraße / Ecke Mühlenweg (Parkplatz), Oberjörn (Sportplatz), Preußerstraße / Ecke Schulstraße (Parkplatz), Schillerstraße (Parkplatz Gut Heil), Tasdorfer Weg (Buswendeplatz), Veilchenweg (Parkplatz), Wilhelminenstraße / Ecke Am Kamp (Parkplatz), Alsenplatz (Grünfläche Denkmal), Preetzer Landstraße, links und rechts neben den Iglus, Eibenweg - Parkplätze vor Nr. 1, Erlenweg - Parkplätze gegenüber Nr. 2 (Müllsammelplatz), Weidenweg (Parkfläche gegenüber Nr. 1), Holunderweg (Rondell) im Wendehammer, Hasselkamp (grüne Verkehrsinsel), Böckenkamp neben den Iglus, Thorstraße (Wendehammer), Schulstraße / Ecke Hürsland Grünfläche, Dorfkamp - Parkfläche gegenüber Nr. 28 bzw. 27, Auwiesen (Sandfläche rechts von der Gartenkolonie), unter der Max-Johannsen-Brücke, Ilsahl / Gutenbergstraße, Litfasssäule.Am Neuen Kamp / Litfasssäule Höhe Haus 57-59, Otto-von-Hahn-Straße / Ecke Justus-von Liebig-Straße, Birkenweg (Parkplatz Höhe Haus Nr. 19), Robert-Koch-Straße (Wendeplatz), Carlstraße (Sammelplatz), Rendsburger Straße (Wendeplatz), Nachtredder (Parkstreifen vor Nr. 80), Rintelenstraße / Domagkstraße (Grünfläche).Danziger Straße / Ecke Breslauer Straße (Parkplatz), Hansaring / KSV-Halle, Legienstraße / Ecke Memellandstraße (Parkplatz), Stettiner Straße (Parkplatz), Färberstraße / Jugendspielplatz gegenüber Beethovenstraße, Wobau Parkplatz Königsberger Straße (hinter Block Kantplatz 10 a), Lötzener Straße (Wendehammer), Lötzener Straße neben den Iglus / Trafo-Station, Bachstraße neben den Iglus (Parkstreifen), Bachstraße Parkstreifen gegenüber Elly-Heuss-Knapp-Schule, Mozartstraße (Parkstreifen).Altonaer Straße / Ecke Holsatenring (Anliegerstraße), Gartenstraße / Ecke Gartenallee, Haart / Ecke Friesenstraße (Schwesternwohnheim), Hansaring / Ecke Werderstraße (Telefonzelle), Paul-Böhm-Straße / Ecke Störstraße, Sachsenring / Ecke Rembrandtstraße, Wasbeker Straße / Ecke Linienstraße, Wittorfer Straße / Ecke Waschpohl, Marienstraße / Ecke Fritz-Reuter-Straße, Klosterstraße / Ecke Meßtorffweg (Parkplatz), Vicelinstraße - neben Haus Nr. 49 (Schulweg), Carlstraße / Jugendspielplatz ggü. Sedanstraße, Klosterstraße / Ecke An der Schwale, Wittorfer Straße / Propstenstraße (Grünfläche) Freifläche gegenüber Restaurant „Am Kamin“, Parkplatz Roonstraße gegenüber Augustastraße (ganz am Ende), Juliusstraße / Vicelinstraße (gepflasterte Fläche, Brunnen, Sitzbänke), Waschpohl (Parkstreifen links vom Papiercontainer), Gerichtsstraße (Parkstreifen links von den Iglus), Grünewaldstraße (Wendehammer zum Sachsenring).Reuthenkoppel (Grünfläche), Steenkoppel / Parkplatz neben Haus Nr. 27 - 36, Travestraße / Ecke Elbestraße (bei Travestraße Haus Nr. 2), Störwiesen / Ecke Schwentinestraße (Parkplatz), Padenstedter Landstraße Höhe Haus Nr. 71 (freie Fläche), Helmoldstraße - Wendehammer Müllsammelplatz (Zaun vor Nr. 55), Julius-Brecht-Straße (Wendehammer), Julius-Brecht-Straße gegenüber Nr. 9 (Parkstreifen, Teerfläche), Reuthenkoppel Parkstreifen oder Grünfläche neben der Kirche, Steenkoppel (Wendehammer) Nr. 63 - 71, Birkastraße (Parkstreifen neben Nr. 11 - 15), Wührenbeksweg (Parkstreifen / Grünfläche gegenüber von Nr. 36).Bogenstraße / Ecke Pöppelmannsweg (Parkplatz), Ehndorfer Straße / Ecke Itzehoer Straße (Ukerplatz), Ehndorfer Straße / Ecke Husumer Straße, Ehndorfer Straße / Ecke Schneiderweg, Ehndorfer Straße / Höhe Aldi bei der Ampel, Ehndorfer Straße / Parkplatz gegenüber Spatzenweg, Warmsdorfstraße (Wendehammer), Wernershagener Weg / Ecke Liegnitzer Straße, Roonstraße / Ecke Georg-Fugh-Straße (Parkplatz), Wernershagener Weg (neben den Iglus bei der Kirche und Nr. 216 / Wendehammer), Sonderburger Straße (Harderslebener Straße / Apenrader Straße ) Grünfläche, Ehndorfer Straße (Parkplatz Kirche neben den Iglus), Steinkamp gegenüber Nr. 11 (Grünfläche).





Ruthenberg

Gadeland

Haart / Ecke Noldestraße (Parkplatz), Noldestraße / Ecke Ruthenberger Markt (Parkplatz), Slevogtstraße gegenüber Liebermannstraße (Trafo), Am Ruthenberg (Wendehammer Höhe Kindergarten), Noldestraße (Parkplatz), Otto-Dix-Straße (Parkplatz), Am Ruthenberg (Parkplatz Papiercontainer), Parkplatz Noldestraße (neben Papiercontainer), Pechsteinstraße (Parkstreifen, Wendehammer), Noldestraße (Parkstreifen gegenüber Nr. 57), Tizianstraße (Parkstreifen neben den Iglus).Würen (Parkplatz), Heldenhain / Ecke Vossgang, Elsterweg (Wendehammer), Schönmörchenstraße (Wendehammer), Deepenredder (Spielplatz), Krogredder (Parkplatz), Karl-Gattermann-Straße (Wendehammer), Op de Koppel (jeweils Parkstreifen im Wendehammer), Segeberger Straße, Latendorfer Weg (Grünstreifen), Segeberger Straße 84 (neben den Iglus, Parkplatz), Krokamp (links neben Haus Nr. 46).





Brachenfeld

Pestalozziweg (Parkstreifen vor der Schule), Plöner Straße (Parkplatz vor dem Squash-Center), Plöner Straße / Ecke Rudolf-Weißmann-Straße, Schillerstraße, Gehwegfläche links vom Gut-Heil-Vereinsheim, Fehrsstraße, Grünfläche am kombinierten Fuß/Radweg (Wendehammer) rechts von Haus Nr. 21, Grünfläche gegenüber der Ricarda-Huch-Straße, Hauptstraße (Grünfläche beim Buswendeplatz).

(Das TBZ bittet darum, am Ehrenmal Ecke Pestalozziweg/ Hauptstrasse keine Bäume abzulegen)