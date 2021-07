In Neumünster und dem Umland : 13 Handtaschen-Diebstähle in nur einer Woche in Discountern und auf dem Wochenmarkt

Die Polizei warnt alle Bürger zur Achtsamkeit. Diesmal sind auch Frauen Täterinnen. Einen Schwerpunkt der Taten gibt es nicht.

Neumünster | Im Stadtgebiet von Neumünster und im Umland ist es in den zurückliegenden Wochen zu zahlreichen Diebstählen von Handtaschen und Portemonnaies in Discount- und Supermärkten sowie auf dem Wochenmarkt gekommen. „Alleine in Neumünster gab es 13 Taten. Einen örtlichen Schwerpunkt gab es dabei nicht“, sagt Polizeisprecher Michael Heinrich. Er vermutet, dass...

