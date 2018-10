Wir machen Neumünster sauber : 10 000 Krokusse lassen Faldera aufblühen

Der Stadtteilbeirat hat über die Verwendung des Sammlungserlöses vom Courier entschieden. Außerdem soll der Platz der ehemaligen Uker Halle umgestaltet werden.

von Hannes Harding

19. Oktober 2018, 11:48 Uhr

Zwei Entscheidungen hat der Stadtteilbeirat Faldera am Donnerstagabend getroffen, die den Bürgern ein Stück mehr Lebensqualität gewähren sollen. Die Idee, das Geld aus der Müllsammelaktion „Wir machen Neumünster sauber“ für die THW-Jugend (und Minigruppe) und Blumen im Faldera-Park einzusetzen, stammte aus der vorherigen Sitzung und wurde nun einstimmig beschlossen. Damit verbunden ruft der Beirat die Falderaner zum Mitmachen auf, denn in wenigen Tagen werden bereits 10 000 Wildkrokus-Zwiebeln geliefert, die dann gemeinschaftlich im Bereich an der Wasbeker Straße gepflanzt werden sollen.

Wesentlich umstrittener war zumindest im Publikum die Frage, was mit der Fläche der ehemaligen Uker Halle geschehen soll. Nachdem die Stadtplanung in der August-Sitzung ihre Ideen vor leeren Stühlen vorgestellt hatte (wir berichteten), war der Saal nun voll. Von der Siedlergemeinschaft wurde eine Liste mit 75 Unterschriften vorgelegt, die sich dagegen wenden, dass dort eine Grünfläche mit Boule-Platz und Sitzbänken entsteht. Ein Anwohner: „Wir wollen dort keinen öffentlichen Platz!“ Als Problem machten mehrere „Siedler“ Jugendliche aus, die den Platz nutzen könnten, um dort zu feiern. Die Forderung deshalb: keine Sitzgelegenheiten. Beiratsmitglied Monika Gripp (SPD) konterte: „Jede ältere Generation schimpft auf die Jugend und vergisst, dass sie selbst einmal jung war und gefeiert hat.“ Sie erinnerte an die Fluktuation im Stadtteil und daran, dass die Grünfläche nicht nur den unmittelbaren Anwohnern zur Erholung dienen werde.

Letztlich musste sich der Beirat zwischen drei Varianten entscheiden, die die Stadtplanung unter Berücksichtigung von Vorschlägen aus dem Plenum vorbereitet hatte. Dabei wurde vor allem darauf verzichtet, einen Teil des Geländes für die Nutzung als Eisbahn zu vertiefen. Die Wahl fiel auf die dritte und einfachste Variante. Auf Gitterroste zum Fernhalten von Hunden wird aus rechtlichen Gründen verzichtet. Nur am beleuchteten Eingangsbereich soll es Sitzbänke geben. Vorsitzender Werner Didwischus (SPD) sagte allerdings: „Sollten sich die Sorgen der Anwohner als unbegründet erweisen, sollten wir auch zusätzliche Bänke ermöglichen.“

Die 7 mal 15 Meter große Fläche inmitten des Platzes soll für unterschiedliche Aktivitäten nutzbar sein, unter anderem auch für Boule-Spieler. Sie wird aber nicht als befestigte Boule-Bahn gestaltet. Obstbäume und Blumen sollen das Grün auflockern.