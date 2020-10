Fussball-Kreisklasse A : 05-Akteur spuckt Gegenspieler an – SVT Neumünster II erwägt rechtliche Schritte

Torloses Remis in der Staffel Mitte wird von hässlichem Vorfall überschattet. In Borgstedt fällt ein kurioses Eigentor.

von Willi Tichonow

20. Oktober 2020, 19:02 Uhr

Ein flegelhaftes Verhalten prägte den jüngsten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse A Mitte. Das torlose Remis zwischen dem SV Tungendorf II und dem TSV 05 wurde nach Angaben der Hausherren von einer hässlichen Aktion eines Gästeakteurs, der einen SVT-Spieler angespuckt haben soll, überschattet. Die Mitspieler des Sünders reagierten auf das Vorgehen, sie forderten die sofortige Auswechslung ihres Teamkollegen. „Wir überlegen, rechtliche Schritte gegen den gegnerischen Spieler einzuleiten“, erklärte Tungendorfs Trainer Philipp Loose, der der Partie ansonsten das berühmte Prädikat „Not gegen Elend“ verlieh.

Nichts Neues gab es derweil an der Tabellenspitze, wo Türkspor (7:1 gegen den TS Einfeld II) weiterhin seine Kreise zieht.

In der Staffel Mitte-Nord indes gingen die beiden Vertreter des Altkreises Neumünster leer aus. Das Zitat des Tages kam von Aukrugs Trainer „Jogi“ Wolfgramm: „Das 1:1 war ein harmloser 20-Meter-Schuss, der kurz vor unserem Torwart in eine Platzlunke tupft, urplötzlich noch einmal in die Höhe und anschließend ins Netz springt.“ Zuvor war seine Truppe durch eine weitere Kuriosität in Führung gegangen. Marvin Nash scheiterte per Foulelfmeter an Borgstedts Torhüter Tobias Koch und setzte den Nachschuss an den Pfosten. Von dort sprang der Ball dem Borgstedter Nico Thöming ans Schienbein und anschließend zum 0:1 ins Netz.

Kreisklasse A Mitte

SV Tungendorf II – TSV 05 0:0 – Tore: Fehlanzeige. – Gelb-Rote Karte: Lipke (Tungendorf II, 90./+1, wdh. Foulspiel).

TSV Gadeland – FSG Saxonia II 0:3 (0:2) – Tore: 0:1 D. Schröder (7.), 0:2 Schütt (16.), 0:3 H. Müller (48.).

Türkspor Neumünster – TS Einfeld II 7:1 (4:1) – Tore: 1:0 H. Mercan (3.), 2:0 H. Mercan (6.), 3:0 H. Mercan (10.), 4:0 Sucu (23.), 4:1 Kurtulus (45.), 5:1 Fidan (56., Foulelfmeter), 6:1 Fidan (60,), 7:1 F. Kuscu (68.).

ASV Dersau II – SV Bönebüttel-Husberg II 4:3 (1:1) – 0:1 Krabbenhöft (14., Eigentor), 1:1 Schmäschke (23.), 2:1 Törper (51.), 3:1 Törper (53.), 3:2 Stoffers (58.), 3:3 Golland (71.), 4:3 Törper (78.).

FC Krogaspe – SG Padenstedt II 4:4 (1:3) – Tore: 0:1 Böttger (15.), 1:1 Ratjen (20.), 1:2 Spickermann (27.), 1:3 Jakob Leplow (47.), 1:4 Rückert (80.), 2:4 Ratjen (81.), 3:4 Köper (83.), 4:4 M. Hoop (86.).

Kreisklasse A Mitte-Nord

MTSV Hohenwestedt II – TuS Nortorf II 6:1 (3:0) – Tore: 1:0 Gloy (5.), 2:0 Stave (20., Eigentor), 3:0 Krüger (21.), 4:0 Kasch (55.), 5:0 Butenschön (56.), 5:1 Tietje (64.), 6:1 Jera (75.). – Gelb-Rote Karte: Tietje (Nortorf II/90., wdh. Reklamieren).

TSV Borgstedt – TSV Aukrug 2:1 (0:1) – Tore: 0:1 Thöming (29., Eigentor), 1:1 Holling (46.), 2:1 Zenke (60., Foulelfmeter). – Bes. Vork.: Koch (Borgstedt) pariert Foulelfmeter von Nash (29.).