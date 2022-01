Umtauschfrist verlängert : Hier gibt es in Itzehoe die neuen EU-Führerscheine ohne Termin

Umtausch-Infos

Für den Pflichtumtausch der alten Führerscheine gegen den neuen EU-Führerschein wurde im Hauptgebäude der Kreisverwaltung eine neue Servicestelle eingerichtet, die über den Haupteingang in der Viktoriastraße 16 bis 18 zu erreichen ist. Dort können die Anträge an drei Abgabeplätzen abgegeben werden. Nach Fertigstellung wird der neue Führerschein durch die Bundesdruckerei direkt an den Antragsteller übersandt. Die Zahlung der Gebühr ist nur mit EC-Karte möglich. Erforderliche Unterlagen: amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass), gegebenenfalls Meldebestätigung, jetziger Führerschein, aktuelles Lichtbild: Frontalaufnahme nach internationalen Standards (biometrisches Lichtbild). Wurde die bisherige Fahrerlaubnis nicht vom aktuell zuständigen Kreis / der kreisfreien Stadt ausgestellt, muss zusätzlich eine Karteikartenabschrift der zuvor ausstellenden Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt werden.