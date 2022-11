Die Feuerwehr in Geesthacht musste am Samstag zeitgleich ausrücken. Foto: Timo Jann up-down up-down Kreis Herzogtum-Lauenburg Zwei Einsätze gleichzeitig: Feuerwehr in Geesthacht im Dauerstress Von Timo Jann | 12.11.2022, 21:16 Uhr

Zwei Großeinsätze hielten am Samstag die Feuerwehren in Geesthacht und Umgebung in Atem: Ein Wohnungsbrand und ein Dachstuhlbrand mussten unter Kontrolle gebracht werden.