In Talkau hat die Polizei Camper und Wohnwagen gewogen. Einige Wohnmobilisten erlebten dabei eine böse Überraschung. Foto: Timo Jann up-down up-down Sondereinsatz „schwere Camper“ Wiegeaktion: Polizei brachte in Talkau Wohnmobile auf die Waage Von Timo Jann | 27.03.2023, 12:18 Uhr

Urlaub auf Rädern wird immer beliebter. Doch mit Gepäck für mehrere Wochen bringt ein Reisemobil oder Wohnwagen schnell mal ein paar Kilos zu viel auf die Waage. So erlebten einige Wohnmobilisten bei der freiwilligen Wiegeaktion der Polizei in Talkau am Wochenende eine böse Überraschung.