Die Polizei Lauenburg beschlagnahmte den gestohlenen E-Scooter. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei stoppt 18-Jährigen Lauenburger Reeperbahn: Rasante Drogenfahrt auf gestohlenem E-Scooter Von Jan Melchior Bonacker | 02.06.2023, 18:21 Uhr

Ein 18-Jähriger hat bei der Fahrt mit einem E-Scooter in Lauenburg so ziemlich alles falsch gemacht, was er hätte falsch machen können. Am Ende saß er auf der Polizeistation.