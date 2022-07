Die Flammen griffen rasend schnell um sich, erfassten ein Carport, geparkte Autos und zwei Wohnhäuser. FOTO: Timo Jann up-down up-down Ratzeburg Feuerwehr kämpft bei Hitze gegen Flammen: „Das erste Löschwasser verdampfte nahezu wirkungslos“ Von Timo Jann | 25.07.2022, 18:20 Uhr

In Ratzeburg breitete sich ein Brand an einem Wohnhaus enorm schnell aus. Doch das war nicht das Einzige, was den Feuerwehrleuten zu schaffen machte. Auch die Lufttemperatur von mehr als 30 Grad tat ihr Übriges.