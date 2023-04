21.02.2023, Handenberg, AUT, Unterwegs in Oberösterreich, Verschiedene Themenbilder, Themenbild, Reportage, Fototermin, Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei nimmt Mann fest Kontrolle in Geesthacht: Offener Haftbefehl, kein Führerschein und unter Drogen Von Patrick Niemeier | 25.04.2023, 17:04 Uhr

Eine Polizeikontrolle in Geesthacht brachte gleich mehrere Delikte ans Tageslicht. Ein 32-Jähriger wurde direkt bei der Kontrolle festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt in Lübeck gebracht. Was war geschehen.